"الصحة" أصدرت بيانًا بشأنه.. قطار يدهس طبيب أسنان في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، واقعة مصرع طبيب، بعدها دهسه القطار أثناء عبوره القضبان من ناحية استاد جامعة الزقازيق.

ونعت مديرية الصحة بالشرقية الدكتور عبد الرحمن محمد، عبر بيان رسمي أصدرته في هذا الشأن.

جاء في نص البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي القنايات المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الشاب الدكتور عبدالرحمن محمد طبيب الأسنان بمستشفى القنايات المركزي، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون " .