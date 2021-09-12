عمليات أربيل: لا أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل بإقليم كردستان العراق، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار.

وذكرت غرفة العمليات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء السبت، أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل".

من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان مقتضب: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".