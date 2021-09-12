أنباء عن العثور على حاجيات تدل على عبور الأسرى الفلسطينيين الفارين بمنطقة شمالي إسرائيل

اسماعيل عبد الحي - لفتت وكالة "سبوتنيك" إلى أن صحيفة "معاريف" العبرية، رجحت ظهر اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية مع لبنان، بعد العثور على "حاجيات" تخصهم في منطقة العفولة شمالي البلاد.

ومع نفي مصادر أمنية أردنية اختراق الأسرى الفلسطينيين الستة حدود المملكة، منذ فرارهم، فإن الصحيفة العبرية رجحت اقتراب أو اختراق الأسرى الحدود مع لبنان، خاصة في ظل انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية في منطقة العفولة، من أجل العثور على الفارين.

يشار إلى أن "معاريف" حذفت خبر العثور على "حاجيات" الأسرى الفلسطينيين في منطقة العفولة، فور نشره بدقائق، دون أي توضيح.

وتنصب القوات الإسرائيلية حواجز في كافة أنحاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل من الجليل شمالا وحتى تل أبيب، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه لا توجد لدى أجهزة الأمن أدنى فكرة حتى الآن حول مكان تواجد الأسرى الستة، وسط تقديرات بأنهم تفرقوا وأن قسما منهم دخل إلى الضفة والقسم الآخر لا يزال داخل إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات