هجوم إرهابي حوثي يستهدف ميناء «المخا»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، ميناء المخا غرب محافظة تعز، بـ4 صواريخ وعدة طائرات مسيّرة تسببت بإلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء.

وقال مدير الميناء الدكتور عبدالملك الشرعبي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بواسطة 4 صواريخ و3 طائرات مسيرة مما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وألحق القصف أضراراً متعددة داخل الميناء ولم تنجم عنه خسائر بشرية».

وأضاف أن «الترتيبات كانت جارية لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية».

وأكد الشرعبي، أن قصف الميناء المدني يعد عملاً إجرامياً من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً والتي تسعى إلى وقف وتعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها الميليشيات وبداية استقبال السفن التجارية.

وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي أن دفاعاتها الأرضية تمكنت من إسقاط اثنتين من الطائرات الهجومية المسيّرة فيما ألحقت طائرتان أخريان أضراراً بمخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في مناطق الساحل الغربي وتجار مستوردين.

في غضون ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، بنيران الجيش غربي مأرب.

واستهدفت قوات الجيش مجاميع من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهات «صرواح، والمشجح، الكسارة»، مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها.

إلى ذلك، دمّرت مدفعية الجيش مخزن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية غرب المحافظة، بالإضافة إلى استهدافها لتعزيزات حوثية قادمة إلى ذات الجبهات.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات وتجمعات الميليشيات في محيط المحافظة وكبدتها خسائر في العدد والعدة.