مقتل جنديين تركيين في إدلب

ابوظبي - سيف اليزيد - أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق «إدلب بنش»، شمالي محافظة إدلب.

وأشار المرصد إلى أن لديه معلومات عن مقتل جندي ثالث في الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول، وقد تبناه تنظيم مجهول يسمى «سرية أبو بكر الصديق»، والذي أعلن في أوقات سابقة مسؤوليته عن عمليات مشابهة استهدفت القوات التركية المتواجدة في سوريا، وهو ما لم تؤكد وزارة الدفاع التركية.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف «آر بي جي»، فضلاً عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر لم تعلن عن هويتها، فيما ركبت القوات التركية كاميرات مراقبة على طريق «حلب - اللاذقية»، ابتداءً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.