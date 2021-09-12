جونسون: الاعتداءات لم تزعزع الإيمان بالحرية والديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

أكدت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، أمس، أنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وأشادت بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار، فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن منفذي هجمات 11 سبتمبر لم يتمكنوا من زعزعة «الإيمان بالحرية والديموقراطية»، وذلك في رسالة مسجلة عُرضت، أمس، في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى المأساة.

وقالت الملكة اليزابيث، في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن: إن «مشاعري وصلواتي، وكذلك عائلتي والشعب كله، ما تزال مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة، إضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب».

وأضافت «ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في 2010 عالقة بقوة في ذهني، فهي تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم، نشيد أيضاً بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء».

من جانبه أكد الزعيم المحافظ بوريس جونسون في رسالته، أنه «بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، يمكننا القول الآن: إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية».

وأضاف الزعيم البريطاني المولود في نيويورك: لم ينجحوا في جعلنا نعيش في خوف دائم.

وتابع حديثه عن الهجمات، التي أودت بحياة 67 بريطانيًا، قائلاً: «إن واقع أننا نجتمع في الألم، ولكن أيضاً في الإيمان والتصميم، يُظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا».