قرقاش: منطقتنا عانت من عبث الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن آثار هجوم الحادي عشر من سبتمبر طالت منطقتنا، التي عانت من عبث الإرهاب، داعياً إلى الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف.

وشدد على ضرورة تنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلاً.

وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «هجوم 11 سبتمبر الإرهابي لم يكن منعطفاً أميركياً فحسب، بل طالت آثاره منطقتنا التي عانت من عبث الإرهاب، وفي الذكرى العشرين نستحضر أهم الدروس المستخلصة، وهي: ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلاً».