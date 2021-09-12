بالفيديو: قصف صاروخي على قاعدة التحالف في مطار أربيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 57 دقيقة

استهدفت ليل السبت طائرة مسيرة مفخخة مطار اربيل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، ليل السبت، نقلا عن بيان مقتضب لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

ودوت انفجارات، ليل السبت، في مدينة أربيل، عاصمة كردستان، قرب المطار في شمال العراق. فيما أطلقت القنصلية الأميركية في أربيل صافرات الإنذار.

وأكدت مصادر كردية استهداف قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل بقصف صاروخي، وسقوط الصواريخ خارج المطار.

وقال أحمد هوشيار، مدير المطار: “لا توجد أية أضرار تذكر”، مضيفا أنه يتم حاليا تقييم الوضع “و لا توجد لغاية ساعتين مقبلتين أية رحلات في المطار”.