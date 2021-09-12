الرئيس التونسي: يمكننا إضافة تعديلات على دستور البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم السبت، أن بإمكانه إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية: “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”.

وأضاف خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس: “احترمنا القانون واحترمنا الأخلاق وكل القيم وعاهدناهم على كلمة الحق”.

وأضاف سعيد: “لا نخاف ممن خانوا أوطانهم وعهودهم ونعاهد الشعب التونسي أننا على العهد”.

ومنذ يومين تعيش تونس على وقع الكثير من الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، على إثر تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التونسي أفصح فيها عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.