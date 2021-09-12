شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات أربيل»: لا خسائر بشرية ومادية جراء الهجوم على المطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار.

وذكرت غرفة العمليات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

من جهته قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان مقتضب: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".