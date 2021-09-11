شكرا لقرائتكم خبر السيسي: مصر تصون الحريات وتضمن محاكمات عادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان... الحاضر والمستقبل» أمس، «إن الدستور المصري حقق نقلة نوعية بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وإن مصر ترحب دوما بتعدد الآراء واحترام الآخرين»، مضيفا «لا يزال الإبداع وحرية الفكر يحظيان بدعم مباشر من الدولة، ولدينا ضمانات للمحاكمات العادلة».
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية «تهتم وتشدد» على قيم التسامح ومناهضة العنف والتمييز وصون الحريات، وقال «مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وأشار إلى أن هناك تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، عقب أحداث 2011.
وشدد الرئيس المصري على أن الأصل فى الموضوع هو «حرية المعتقد»، مؤكدا أن مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن، وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن القانون الذي لا ينفذ لا قيمة له، موضحا أن هناك فرقا بين فكرة وجود أي قرار وبين ممارسة هذا القرار على أرض الواقع.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان نشره على صفحته بموقع «فيس بوك»، «إن الاستراتيجية الوطنية تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات».
ولفت المتحدث إلى أن «الاستراتيجية تهدف إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: مصر تصون الحريات وتضمن محاكمات عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.