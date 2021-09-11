إيران تقصف قرى عراقية لليوم الثالث

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وقال محمد مجيد عمدة قرية بربزين لوكالة الأنباء الألمانية «إن المدفعية الإيرانية مستمرة في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية».
وأوضح أن القصف أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرية.
ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى طهران اليوم على رأس وفد عراقي كبير.
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