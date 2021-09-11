إيران تقصف قرى عراقية لليوم الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول عراقي كردي أمس، بأن المدفعية الإيرانية تواصل لليوم الثالث على التوالي قصف قرى حدودية كردية بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق.

وقال محمد مجيد عمدة قرية بربزين لوكالة الأنباء الألمانية «إن المدفعية الإيرانية مستمرة في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية».

وأوضح أن القصف أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرية.

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى طهران اليوم على رأس وفد عراقي كبير.