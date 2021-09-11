اخبار العالم

إيران تقصف قرى عراقية لليوم الثالث

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر إيران تقصف قرى عراقية لليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول عراقي كردي أمس، بأن المدفعية الإيرانية تواصل لليوم الثالث على التوالي قصف قرى حدودية كردية بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق.

وقال محمد مجيد عمدة قرية بربزين لوكالة الأنباء الألمانية «إن المدفعية الإيرانية مستمرة في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية».

وأوضح أن القصف أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرية.

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى طهران اليوم على رأس وفد عراقي كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقصف قرى عراقية لليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا