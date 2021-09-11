شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يقصفون ميناء المخاء بعد افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران قصفا بالصواريخ والطائرات المسيرة أمس، على ميناء المخاء بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

وقالت ‏القوات المشتركة في الساحل الغربي: الحوثيون استهدفوا الميناء بـ3 صواريخ و6 طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل فيه.

وقال الناشط السياسي عبده مكعبب «والدي وأخي والكثير من أبناء المخاء هم من ضمن العمال الذين دخلوا إلى الميناء قبل القصف، وإلى الآن لا نعلم عنهم شيئا».

وتواصل الميليشيات الإرهابية خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ أن ملف اليمن معقد ومهمته صعبة، في أول إحاطة للمبعوث الأممي لليمن في مجلس الأمن، وقال «سأسعى إلى حل سياسي انتقالي لأزمة اليمن».

وأكد أن اعتداء الحوثيين على مأرب تسبب بمقتل ونزوح الآلاف، وأضاف «نشعر بقلق جراء الانتهاكات التي تحدث داخل الحديدة.. وموجات العنف في المحافظات الجنوبية في اليمن تقلقنا».

وقدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ، إحاطته الأولى لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن السلام في اليمن مرهون بمشاركة الجميع، مع ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي استقرار اليمن، وشدد على أن الأمم المتحدة ملزمة بالوصول إلى سلام ينهي العنف في اليمن، وأن الأوضاع الاقتصادية السيئة في اليمن تحتاج لحل سياسي شامل.

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد عقد فعالية رفيعة المستوى بشأن اليمن، نهاية شهر سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر مضاوي في إحاطتها عن الوضع الإنساني في اليمن خلال جلسة عقدها مجلس الأمن «في 22 سبتمبر، سيعقد حدث جانبي رفيع المستوى بشأن اليمن على هامش الجمعية العامة».

وأضافت «سيشارك في استضافتها الاتحاد الأوروبي والسويد، وسويسرا، وستكون فرصة رئيسة لمناقشة تحديات الحماية وحشد الدعم للفئات الأكثر ضعفا في البلاد، وتابعت «خلال الحدث، سيتمكن المانحون أيضا من الإعلان عن مساهمات جديدة منذ مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في أوائل مارس».

وتطرقت مضاوي في إحاطتها إلى المعاناة التي يواجهها النازحون جراء تصاعد الأعمال القتالية والفيضانات والتغييرات المناخية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الأطفال والنساء.

ودعت المانحين إلى زيادة تموليهم لخطة الاستجابة الإنسانية للتغلب على الأزمة الإنسانية في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وكشفت أن الأمم المتحدة تلقت أكثر من 1.9 مليار دولار حتى الآن هذا العام 50% من إجمالي احتياجاتها، المقدرة بنحو 3.8 مليارات دولار، لإنقاذ حوالي 16 مليون شخص خلال عام 2021.

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