مواجهات بعد إعادة اعتقال 4 أسرى فلسطينيين

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها «إن مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات».
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر أمس الأسيرين زكريا الزبيدي «46 عاما» من مخيم جنين، ومحمد عارضة «39 عاما» من بلدة عرابة، قرب بلدة الشبلي أم الغنم على سفوح جبل طابور في الجليل الأسفل، في مرج ابن عامر، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة، ويعقوب قادري.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية، الشاب محمد عايد الحمود «18 عاما» من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي للمدينة، تنديدا باعتقال الأسيرين العارضة وقادري، خرج العشرات من الشبان في مخيم الدهيشة، جنوبي بيت لحم في مسيرة جابت الأحياء والأزقة، تنديدا باعتقال الأسيرين العارضة وقادري.
وحمل المشاركون في المسيرة إسرائيل المسؤولية عن حياتهما، و»حياة كافة الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية من إدارة السجون».
وحملت فصائل فلسطينية إسرائيل المسؤولية عن حياة أسيرين فلسطينيين أعادت اعتقالهما، وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس «إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين»، وحذرت من تداعيات المس بهما، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل.
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