5 قتلى ومصابين أتراك في سوريا

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وقالت الوزارة في بيان «استشهد اثنان من جنودنا الأبطال، وأصيب ثلاثة، إثر تعرضهم لهجوم عقب إتمامهم عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب»، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وتنشر تركيا منذ عام 2016، قوات لمنع الإرهاب عبر الحدود في شمال سوريا، من خلال عمليات درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018) ونبع السلام (2019)، بحسب الأناضول.
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