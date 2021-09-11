شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نائب التنسيقية: مصر وضعت مفاهيم جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مصر وضعت مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان، بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: "ليست مجرد شعارات، أو كلمات حنجوريه ولكن مفاهيم ومعايير ملموسة على أرض الواقع ".

وأضاف محمد عمارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر في ظروف عصيبة وتحديات أكثر صعوبة، ومع ذلك قاد معركتي البناء والبقاء ونجحنا للعبور إلى أفاق الجمهورية الجديدة، متابعا :"وكلمة جديدة هنا أكثر شمولية وعمقا ومن ضمن مبادئ الجمهورية الجديدة تطبيق المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان على أرض الواقع فكانت حياة كريمة بشمولية تطبيقها على أرض الواقع هي أيقونه الحقوقية الإنسانية الحقيقية".

وأوضح عمارة بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نواتها تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع ورفع كفاءة الوعي الجمعي ليكون درعا يصد هجمات قوى الشر لهدم الأوطان.

وأردف:" الاستراتيجية هي تتويج النجاح على أرض الواقع حتى ينعم المصريون بحياة كريمة ملموسة وليست حنجورية كما كان من ذي قبل والمتاجرة بأحلام الفقراء وسكان المناطق العشوائية دون أن يفعل لهم أحدا شيئا ولكن مصر السيسي فعلت ثم تحدث العالم عنها لتنطلق قاطرة الجمهورية الجديدة نحو المستقبل ووقودها العمل والإخلاص مبرهنةً للعالم أجمع المعنى الحقيقي الواقعي الملموس على أرض الواقع لحقوق الإنسان."

واختتم النائب محمد عمارة قائلا:" دكاكين حقوق الإنسان التي تاجرت بدماء الإنسان نفسه وتغاضت عن حق الإنسان في الحياة الكريمة، لتأتي مصر وتضع إعلانا جديدا لحقوق الإنسان كمنتج ملموس على أرض الواقع والذي سيعتبر كودا دوليا لحقوق الإنسان".