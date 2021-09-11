ألمانيا تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

تسلم السودان مساء اليوم السبت أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وهي منحة مقدمة من جمهورية ألمانيا الإتحادية.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أنه سيتم توزيع هذه الجرعات على جميع ولايات البلاد.

وأكد الدكتور خالد بدر الدين خالد فضل الله ممثل وزارة الصحة السودانية، استلام 357 ألفا و 600 جرعة من لقاح كورونا، مواصلة للمنح السابقة من جمهورية ألمانيا للسودان للتصدي لجائحة كورونا.

واعتبر خالد أن اللقاح آمن وفعال ولا يسبب أي مضاعفات ، مشيرا إلى استهداف شريحة المعلمين فى الفترة المقبلة تفاديا لأي إشكاليات قد تخل باستمرار العام الدراسى الجديد.

ودعا ممثل وزارة الصحة المواطنين لزيارة مراكز التطعيم التى تعمل على مدار اليوم، موضحا أن الوزارة وزعت حتى الآن أكثر من 150 ألف جرعة من لقاح جونسون و100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا و 28 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وعبر السفير الألماني بالخرطوم توماس ترستيجن عن سعادته لاستقبال هذه المنحة من اللقاحات، التي تأتي في إطار المساعدات التي تقدمها جمهورية ألمانيا للسودان.

وأشار السفير الألماني إلى أن اللقاحات تعمل على مساعدة المرضى بالمستشفيات بكل ولايات السودان، موضحا أن الجرعات المقدمة للسودان تعبر عن أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.