اليونان تعتزم شراء مقاتلات رافال إضافية وسط التوترات مع تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

تعتزم الحكومة اليونانية شراء ست طائرات مقاتلة إضافية من طراز رافال مع استمرار التوترات مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت أثينا قد طلبت بالفعل 18 طائرة. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها في سالونيكا بثها التلفزيون اليوناني "قريبا سيكون هناك 24".

وكانت اليونان وتركيا قد اقتربتا من مواجهة عسكرية فى نزاع حول التنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط العام الماضى .

وذكرت تقارير إعلامية يونانية أن أثينا تشارك أيضا في مفاوضات لشراء أربع فرقاطات جديدة .

وذكرت الحكومة مرارا أنها تسعى إلى حل الخلافات مع تركيا حول الغاز الطبيعى بالوسائل السلمية. غير أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فإنه يمكن حينئذ عرض مسألة المناطق الاقتصادية الخالصة على محكمة العدل الدولية.