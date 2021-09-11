صور.. "ثقافة المنوفية" تدشن مبادرة "ثقافة وطاقة" في أشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

نظمت مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع رئاسة مدينة أشمون والإدارة التعليمية، مساء اليوم السبت، مبادرة "ثقافة وطاقة مش إعاقة"، وذلك بمقر مكتبة الطفل والشباب بأشمون.

جاء ذلك بحضور طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، وأحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، والدكتور عصام ياسين عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، ويسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، والمهندس مجدي العطار أمين عام حزب الشعب الجمهوري، وهبة الشوربجي مدير مكتبة الطفل والشباب بأشمون، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة أشمون، والدكتور أنور الشهبة عن إدارة أوقاف أشمون.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم فقرة الإنشاد الديني من ذوي الهمم ثم عروض فنية ومسرحية ومعرض للفن التشكيلي، ومعرض للملابس والزخرفة والتربية الفنية من أعمال الموهوبين من لوحات فنية ومشغولات خشبية وعروض مسرحية، وفقرات شعرية متنوعة بمشاركة مدرسة التربية الفكرية بسمادون، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.