رسميًا.. منع استخدام "سترة النجاة" في منطقة "الكانيون" بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، وفد وزارة البيئة، لمعاينة موقع منطقة "الكانيون" التي تعرضت للعديد من التعديات، رغم كونها منطقة تابعة لمحميات جنوب سيناء، وتعد من أشهر مناطق الغوص العالمية.

وقال رئيس مدينة دهب، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرر فتح منطقة "الكانيون" للسائحين لممارسة الغوص فقط، مع منع استخدام سترة النجاة "اللايف جاكيت"، والقيام بعملية سنور كلينج، وذلك للحفاظ على طبيعة المنطقة كمحمية، وحماية الكائنات البحرية بها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن لجنة وزارة البيئة قامت بمعاينة المنطقة، وتحديد السلبيات التي توجد بالمنطقة، للعرض على وزيرة البيئة، تمهيدًا لوضع خطط التطوير المناسبة للمنطقة.

وأشار إلى أن وفد وزارة البيئة وافق على زيادة عدد العمال بالمنطقة، وتوفير عناصر من جميع الجهات المعنية على مدار اليوم، خاصة أن المدينة تشهد إقبال كبير من قبل السائحين خلال هذا الموسم السياحي.

وأضاف أنه أوضح للوفد الوزاري أن المنطقة تحتاج إلى إقامة حمامات، وتطوير المخيمات، وتوفير عناصر من قبل غرفة الغوص وشرطة السياحة على مدار 24 ساعة بالمنطقة، للتدخل السريع في حالة رصد أي مخالفات.

وأكد أنه جرى إزالة 5 حالات تعدي بالمنطقة من قبل المواطنين، على مساحة ما يقرب من 1600 متر مربع، إضافة إلى تنظيف الشاطئ بالكامل، ورفع كميات كبيرة من المخلفات، ومنع المواطنين من الصيد به .