فرنسا تكشف عن الإصابات والوفيات الجديدة بـ«كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:40
عربي ودولي
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سجلت فرنسا، اليوم السبت، 9601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
بذلك، ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 6 ملايين و972 ألفاً و934 إصابة.
كما أحصت المصالح الصحية 47 وفاة إضافية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 115 ألفاً و488.
واعتباراً من 21 يوليو الماضي، باتت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصاً. وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المقاهي والمراكز التجارية الكبرى والمستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ.
المصدر: وكالات