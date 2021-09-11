لماذا تحتل مصر المرتبة الأولى عربياً في حوادث الحرائق؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في معدل حوادث الحرائق.

وكشف خبير مصري في مجال الدفاع المدني أن بلاده تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في معدل حوادث الحرائق.

وقال مساعد وزير الداخلية للدفاع المدني الأسبق نادر نعمان، إن معدل حوادث الحرائق في مصر مرتفع للغاية.

وأوضح المسؤول المصري السابق أن هذا الارتفاع ناتج عن قلة الوعي والسلوك البشري الخاطئ وعدم مراعاة احتياطات الأمان.

وخلال محاضرة له، استعرض نعمان عبر الأفلام التسجيلية، مجموعة من أنواع الحرائق المختلفة وكيف تم التغلب عليها.

وبيّن أن مصر تأتي في المرتبة السادسة على المستوى العالمي، والأولى على المستوى العربي في معدل الحرائق.

وأكد أن إدارة الدفاع المدني في مصر تستقبل ما يزيد على 50 ألف بلاغ حريق خلال العام، مشيرا إلى أن ارتفاع البنايات المبالغ فيه وتعدد الطوابق تمثل عائقا في مكافحة الحرائق.