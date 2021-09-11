“الصحة الإيطالية”: 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

كما سجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم. وبلغ إجمالي إصابات الفيروس في إيطاليا 4.6 مليون حالة حتى اليوم.

في المقابل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، من أن العالم “يسير في الاتجاه الخطأ”، داعياً الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19، والتغير المناخي.

وأسف غوتيريس لأن الدول المصنعة للقاحات لم تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022.