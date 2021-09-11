أبو الغيط: الدول العربية لم تتوافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية لم تتوافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكشف أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح، عن أن بعض الدول العربية ترغب في إعادة أحياء العلاقات مع النظام السوري، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً بعد لعودة سوريا “ومن المبكر الحديث عن الموضوع”.

وفي وقت سابق قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إنه “قبل الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ينبغي الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويتها، وبعد ذلك ربما تبنى مقاربة جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري”. أضاف ان “التحرك الذي ينبغي أن يحدث، هو تحرك سياسي منظم له شق إجرائي رسمي”.

وبشأن التوقيت الملائم لعودة سوريا، أوضح زكي أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر.

ويحاول النظام السوري تلميع صورته برعاية روسية والعودة إلى الساحة الدولية، عبر إعادة علاقاته مع بعض الدول وفتح سفارات وتوطيد العلاقات مع بعض الدول الخليجية، إلا أن صراع الأجنحة داخل النظام برز في الفترة الأخيرة بين أطراف ترغب بالعودة إلى الحضن الدولي وأطراف متشددة ترى أن بإمكان النظام الاستمرار بقبضته الأمنية وأنهاء الصراع السوري عن طريق سفك المزيد من الدماء.