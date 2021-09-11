بريطانيا.. 156 وفاة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت بريطانيا يوم السبت 156 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، ارتفاعا من 147 حالة أمس.

كما تم تسجيل 29547 إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 37622 إصابة يوم الجمعة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث الضحايا.

في المقابل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، من أن العالم “يسير في الاتجاه الخطأ”، داعياً الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19، والتغير المناخي.

وأسف غوتيريس لأن الدول المصنعة للقاحات لم تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022.