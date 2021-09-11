لافروف: موسكو تأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها بأقرب وقت

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في استئناف بلاده اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: “لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة”.

وأضاف أن الجانب الروسي أشار أيضاً أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيداً عن التسييس”.