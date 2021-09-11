لافروف يعرب عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: "لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانة بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة".

ونقل الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية عن لافروف قوله، إن الجانب الروسي أشار أيضاً أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين والمشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيداً عن التسييس".