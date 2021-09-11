مبابي يكشف عن 'القرار الحاسم'

ويعتبر مبابي هدفاً أساسياً لريال مدريد، وأكدت العديد من التقارير الصحفية رغبة اللاعب نفسه في الانتقال للميرنجي.

وحاول ريال مدريد بالفعل ضم مبابي هذا الصيف، إلا أن باريس سان جيرمان تمسك باستمراره مع الفريق، رغم تبقي هذا الموسم فقط في عقده.



وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "في الأسبوع الأخير من آب، وقبل إغلاق سوق الانتقالات، أخبر مبابي زميلا له في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، أنه سيلعب لريال مدريد".

وأضاف على لسان مبابي: "لا أعرف ما إذا كان هذا الصيف أو الصيف المقبل، لكني سألعب لريال مدريد".

جدير بالذكر أن مبابي يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لسان جيرمان، بدءًا من كانون الثاني المقبل.