شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: الاستراتيجية الوطنية تؤكد رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقلة نوعية كبيرة لحالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن مصر دولة كبيرة وقديمة وساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متابعا: "نحن مشاركين وفاعلين، السنوات الأخيرة فيها تربص وهذا التربص لم يمنعنا من تحسين حالة حقوق الإنسان، ومالا يتناسب معنا نتحفظ عليه".

وأضاف عصام شيحة في حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام البلاد، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تراعى كافة المعايير الدولية وتضمنت كافة الحقوق وعالجت الكثير من المشاكل.

وأشار عصام شيحة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها واحترام إرادة المصريين، من خلال تفعيل مواد الدستور الجديد وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المدنى بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين، متابعا: "منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة يستطيعان أن يعملوا مع بعض و هذه التجربة تؤسس لمنظومة عمل جديدة ".