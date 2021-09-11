لبنان.. تسجل 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى السبت إلى 612 ألفاً و 713 بعد تسجيل 801 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 آلاف و 181 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 788 من بين المقيمين و13 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 612 ألفاً و 713 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8 آلاف و 181 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح (26.6%) بينما بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى (32.4%) من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ تعداد سكان لبنان حوالي 4.8 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار (مارس) من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021.