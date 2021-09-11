في ذكرى 11 سبتمبر.. بوش الابن يحذر من الإرهاب المحلي

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

تحدث الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عن تهديد الإرهاب المحلي السبت، خلال خطاب ألقاه بمناسبة مرور 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر.



وقال بوش "لقد رأينا أدلة متزايدة على أن الأخطار على بلدنا يمكن أن تأتي، ليس فقط من خارج الحدود، بل من العنف المتزايد في الداخل".

وتابع "هناك بعض الارتباط بين عنف المتطرفين في الخارج وعنف المتطرفين في الداخل.. هما نتاج نفس الروح البغيضة، ومن واجبنا المستمر مواجهتها".، كما دعا إلى الوحدة وسط الانقسام السياسي المتزايد في الولايات المتحدة.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا، يبدو ذلك بعيدا هذه الأيام.. يبدو أن قوة خبيثة تعبث بحياتنا المشتركة.. لقد صارت السياسة عندنا في الأغلب دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء".

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول اليوم السبت، بزيارة كل مواقع الهجمات لتأبين الضحايا.

ويأتي إحياء ذكرى الهجمات بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والتي بدأتها قبل نحو 20 عاما للقضاء على تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.