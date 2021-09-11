بسبب كورونا.. مومباي تفرض قيوداً على أكبر مهرجان ديني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

اتخذت مومباي، العاصمة المالية للهند إجراءات سلامة وقيود جديدة ضد أكبر مهرجان هندوسي في العام، بدأ اليوم الجمعة، وسط عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.



ويمنع الإجراء، المواكب العامة ويفرض قيوداً على التجمعات لمهرجان "جانيش" المهرجان لتكريم ألهة الهندوس "جانيش"، برأس فيل، الذي عادة ما يحتفل به 10 أيام وحتى أكثر في بعض الأماكن.

وينتهي المهرجان بغمر أصنام في البحر، بحضور الملايين.

يأتي ذلك بعد أن تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس في المدينة الاربعاء، الـ500، للمرة الأولى منذ 15 يوليو (تموز) الماضي، طبق ما ذكرت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية.

وتأتي الهند حاليا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 17ر33 مليون حالة وأكثر من 442 ألف حالة وفاة.