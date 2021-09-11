ملكة بريطانيا تشيد بمرونة وتصميم المجتمعات عقب هجمات 11 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أشادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم السبت، بمرونة وتصميم المجتمعات التي اتحدت من أجل إعادة البناء عقب هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص وتحل اليوم الذكرى السنوية العشرين لها. وقالت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً في رسالة وجهتها للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن زيارتها لموقع مركز التجارة العالمي بنيويورك في عام 2010، الذي دمر جراء تلك الهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة "محفورة في ذاكرتي". وتابعت "إنها تذكرني أنه مع تكريمنا لمن لقوا حتفهم من مختلف الدول والديانات والانتماءات، نشيد أيضاً بمرونة وتصميم المجتمعات التي اتحدت من أجل إعادة البناء". وأضافت الملكة إليزابيث "مشاعري وصلواتي وكذلك عائلتي والشعب كله ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة، بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم من أجل الواجب".

