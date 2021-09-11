إسرائيل تجري تفتيشاً للسجون بحثاً عن أنفاق محتملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

يستعد الجيش الإسرائيلي، إلى إطلاق عملية تفتيش واسعة تشمل جميع السجون، للبحث عن أي أنفاق محتملة، بعد حادثة الهروب التي شهدها سجن جلبوع، شمالاً، وفق موقع والا العبري. ونقل موقع روسيا اليوم عن الموقع العبري أن العملية سيقوم بها خبراء الهندسة والبناء بدءاً من الأحد، مع إيلاء اهتمام خاص لسجن جلبوع الذي وقعت فيه عملية الهروب المدوية. وأوضح الموقع أن سجن جلبوع سيتم إخلاؤه من المعتقلين الذين سينقلون إلى معتقلات أخرى وسط إسرائيل وجنوبها مؤقتاً. وبعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع الأسبوع الماضي عبر نفق حفروه بملعقة، تمكنت السلطات الاسرائيلية من القبض على أربعة منهم الجمعة.

