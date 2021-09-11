سفيرة فرنسا: الحكومة اللبنانية أولى مراحل التعافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

اعتبرت السفيرة الفرنسية في بيروت آن جريو أن تأليف حكومة لبنانية جديدة يشكل مرحلة أولى لتعافي لبنان، ورأت أن الوضع في البلاد يتطلب التزاماً بناءً من قبل القوى السياسية لتتمكن حكومة نجيب ميقاتي من تحقيق الاستقرار. وقالت السفيرة جريو في تغريدة لها على موقع "تويتر"، السبت: "بعد 13 شهراً من الشغور، يشكّل تأليف الحكومة المرحلة الأولى والأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل". ورأت السفيرة الفرنسية أن الوضع المأساوي في البلد يتطلب "التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين". وأضافت جريو: "أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمالٍ ملموسة. ميدانياً، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم". وكانت تشكلت الجمعة حكومة جديدة في لبنان تتألف 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، بعد سنة وشهر على استقالتها.

