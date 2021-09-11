السعودية: 7 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8617. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 545 ألفاً و912. كما لفتت إلى تسجيل 75 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 534 ألفاً و983.

