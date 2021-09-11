"الشغل" التونسي يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

قال الامين العام لاتحاد الشغل التونسي، إنه يدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي الى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي. وقالت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل "دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلماناً جديداً على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي". وكان مستشار الرئيس قيس سعيد، وليد الحجام، قال لرويترز إن "من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي".

