إيطاليا تسجل 57 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 57 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا السبت مقابل 62 في اليوم السابق و5193 إصابة جديدة مقابل 5621 يوم الجمعة. وسجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم. وسجلت كذلك حوالي 4.6 مليون إصابة حتى اليوم.

