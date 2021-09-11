اخبار العالم

فلسطين: 1485 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين: 1485 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و1969 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 91%، ونسبة الإصابات النشطة  8%، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 72 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 15 على أجهزة التنفس الاصطناعي.


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا