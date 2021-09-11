ميركل تؤكد ضرورة بقاء أوكرانيا ممراً للغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يجب أن تظل أوكرانيا البلد الذي يمر عبره الغاز الروسي بعد 2024 عندما ينتهي أجل الاتفاق بين الجانبين، وذلك خلال محادثات بشأن خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 مع رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي السبت. وأضافت في تصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي مع نظيرها البولندي "أوضحت أن اهتمامنا الآن هو أن تظل اوكرانيا بلداً يمر عبره الغاز الروسي".

