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بالمدفعية والمسيرات .. إيران تقصف أربيل شمالي العراق لليوم الثالث

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالمدفعية والمسيرات .. إيران تقصف أربيل شمالي العراق لليوم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أفاد مسؤول عراقي كردي اليوم السبت أن المدفعية الإيرانية تواصل لليوم الثالث على التوالي قصف قري حدودية  كردية بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق. وقال محمد مجيد مختار قرية بربزين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، إن "المدفعية الإيرانية  تستمر في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية". وأوضح أن "القصف أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرية". ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى طهران غداً الأحد، على رأس وفد عراقي كبير.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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