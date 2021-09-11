بالمدفعية والمسيرات .. إيران تقصف أربيل شمالي العراق لليوم الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أفاد مسؤول عراقي كردي اليوم السبت أن المدفعية الإيرانية تواصل لليوم الثالث على التوالي قصف قري حدودية كردية بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق. وقال محمد مجيد مختار قرية بربزين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، إن "المدفعية الإيرانية تستمر في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية". وأوضح أن "القصف أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرية". ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى طهران غداً الأحد، على رأس وفد عراقي كبير.

