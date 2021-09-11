ترامب ينتقد "انعدام كفاءة" إدارة بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) لانتقاد إدارة جو بايدن في رسالة بالفيديو السبت لـ"انعدام كفاءتها" على خلفية الانسحاب من أفغانستان. وقال ترامب في رسالته "هذا يوم حزين للغاية"، مضيفاً أن هذه الذكرى "تمثل حزناً كبيراً لبلدنا". وتابع "إنه وقت حزين أيضاً للطريقة التي انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضي". وأضاف "زعيم بلادنا بدأ كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك"، عازياً ذلك إلى "سوء التخطيط والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا حقاً ما كان يحدث". كما أعرب دونالد ترامب عن أسفه لمقتل 13 عسكرياً أمريكياً في تفجير انتحاري في كابول الشهر الماضي خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، واستيلاء طالبان على معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات "بدون إطلاق رصاصة". وقال ترامب: "استسلم جو بايدن وإدارته غير الكفؤة بهزيمة. سنناضل من أجل التعافي من الإحراج الذي تسبب به انعدام الكفاءة".

