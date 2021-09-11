بمراسم رسمية.. نيويورك تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر الـ20

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت مدينة نيويورك اليوم السبت مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر بمراسم رسمية في المكان الذي كان يوجد فيه برجا التجارة العالمي وحضرها بعض الأقارب من نحو 3 آلاف ضحية، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.



وبدأت المراسم بعرض ممثلي خدمات الطوارئ رافعين العلم الأمريكي وأدى بعد ذلك فريق (Young People's Chorus) من نيويورك النشيد الوطني.

وبعد دقيقة صمت حداد في الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي (12:46 توقيت غرينيتش) عندما تحطمت أول طائرة على أحد البرجين، ألقى مايك لو، والد إحدى المضيفات التي كانت تستقلها، خطاباً مقتضباً مثل بداية قراءة أسماء الضحايا.

وشارك المئات من أقارب الضحايا في المراسم التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، وعرضوا صورا لمحبيهم.

وحضرت المراسم السيدتان الأولتان سابقاً في الولايات المتحدة مع زوجيهما هيلاري كلينتون وميشيل أوباما.

واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة مع انتشار الآلاف من عناصر الشرطة في الميدان الكبير بجانب وحدات اكتشاف المتفجرات، بينما سيطرت عناصر الشرطة المسلحة على مداخل محطات المترو القريبة من المنطقة صفر.