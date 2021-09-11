شكرا لقرائتكم هجمات 11 سبتمبر جونسون عن هجمات 11 سبتمبر: لم تزعزع الإيمان بالحرية والديموقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من زعزعة "الإيمان بالحرية والديموقراطية"، وذلك في رسالة مسجلة تُعرض السبت في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى المأساة.

وقال الزعيم المحافظ في رسالته: "بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، وفي حين أن التهديد مستمر اليوم، يمكننا القول الآن (...) إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية".

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وأضاف الزعيم البريطاني المولود في نيويورك "لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم".

وتابع حديثه عن الهجمات التي أودت بحياة 67 بريطانيًا، قائلا إن "واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يُظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا".

كما تطرق جونسون في كلمته إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل، بعد 20 عاما على إطاحتها من جانب الولايات المتحدة التي اتهمتها بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في مايو 2011 في باكستان.

وفي وقت شددت الحكومة البريطانية على أنها ستحكم على طالبان من خلال أفعالها، قال رئيس المخابرات الداخلية كين ماكالوم إن الأحداث في أفغانستان "شجعت" المتطرفين ومنحتهم "دفعة معنوية"، مشيرا إلى أن أجهزته تبقى "يقظة" بشكل خاص في مواجهة التهديد الإرهابي.

وأضاف المدير العام لجهاز "أم آي5" MI5 إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا.