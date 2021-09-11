خالد عكاشة: مصر أنجزت أهم خطواتها في مفهوم القوة الشاملة بالاستراتيجية الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليوم يعد يوما تاريخيا بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أنه لأول مرة مصر تصبح حاملة لاستراتيجية وطنية مصرية خالصة لحقوق الإنسان.

وأضاف خالد عكاشة في حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "اليوم هو يوم من أيام مصر، لأنها أنجزت أمرا بالغ للأهمية والرقى، كل مكونات الدولة المصرية كانت موجودة ومنخرطة في هذا الإنجاز، كنا في يوم الحصاد رغم أنه إطلاق إلا أنه كان حصادا لجهد كبير جدا، وعدد مهم من الأطراف كانت موجودة، كل خبراء القانون كانوا متواجدين والمشرعين وأعضاء البرلمان حاضرين من اللحظات الأولى، والجميع كان يعمل بشكل متطوع وبحالة من حالات الحماس والفخر ويقدم خبراته وجهده من أجل انجاز شيء مصري".

ولفت الى أن مصر أنجزت أهم خطواتها في مفهوم القوة الشاملة للدولة، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز مهم للقدرة الشاملة للدولة المصرية، مشيرا الى أن الملف الحقوقى في صدارة أولويات المجتمع الدولى، وأن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها.