شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع وطنى متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الرئيس السيسى اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعد تتويجا لمجهود كبير على مدار عام ونصف من الحوار الوطني بين الدولة ممثلة في اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية، وبين كافة المعنيين بملف حقوق الإنسان مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف محمد عبد العزيز في حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة:" إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كان حلم طالبنا به في مجال حقوق الانسان منذ فترات، و سعدت بالمشاركة في مناقشات الاستراتيجية الوطنية وكان هناك تقدم في المناقشات والعمل على مدار سنة ونصف ".

ووجه محمد عبد العزيز الشكر للوزير سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان و السفير أحمد إيهاب جمال الدين الذين قاموا بدور ضخم و استطلعوا كافة آراء منظمات المجتمع المدنى، متابعا :"مصر ترسم خارطة الطريق الى الجمهورية الجديدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، نتحدث عن رؤية متكاملة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ".

وذكر النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تعزيز مشاركة المرأة سياسيا و تمكينها اقتصاديا ، وتكرس دولة القانون التي تليق بمصر وشعبه.