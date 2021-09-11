شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لحقوق الإنسان" تثمن مبادرة الرئيس بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم والتى تضمنت العديد من الأهداف التى نادت وعملت من أجلها منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المصرية طوال سنوات عده مضت تغطى كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكدت المنظمة أن صياغة وإعداد تلك الاستراتيجية جاء نتيجة جهود شاركت فيها مختلف الجهات المعنية والعديد من منظمات المجتمع المدني؛ مشيرة إلى أنها كانت قد شاركت فى الجلسات النقاشية المختلفة وأبدت وجهت نظرها والتى تضمنتها الاستراتيجية فى العديد من الحقوق.

وعبرت المنظمة عن تقديرها وترحيبها بمبادرة رئيس الجمهورية بإعلان عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني؛ مؤكدة على ضرورة العمل على تفعيل توجيهات الرئيس فى دعم وتمكين منظمات المجتمع المدنى من أداء كافة أدوارها بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويحقق منظومة الحقوق الإنسانية.

ومن جانبه، عبر عصام شيحه رئيس المنظمة عن سعادته بحضور هذه المناسبة التاريخية التى تمثل لحظه فارقه فى تاريخ الحركة الحقوقية المصرية؛ وعن استعداد المنظمة لتوفير كافة خبراتها وامكانياتها للتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة لتنفيذ كافة بنود الاستراتيجية؛ كما عبر عن تقديره لجهود الراحل الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة السابق الذى بذل جهودا مضنيه من أجل هذا اليوم.