الملكة إليزابيث تشارك في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أحيت الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون وغيرهما من القادة البريطانيين الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر من خلال الإشادة بالعزم الدولي الذي نشأ عن المأساة التي تسبب فيها تنظيم القاعدة.

وفي رسالة فيديو نشرت اليوم السبت قال رئيس الوزراء إن تهديد الارهاب مازال قائما ولكن الشعوب أبت أن تعيش حياتها في "خوف دائم "، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال جونسون: "إن حقيقة أننا نجتمع اليوم في حزن، ولكن أيضا بإيمان وتصميم، يظهر فشل الارهاب وقوة الروابط بيننا" .

وتذكرت الملكة إليزابيث زيارتها لموقع الهجوم.

وقالت الملكة في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 تعلق بذاكرتي. ويذكرني ذلك بأننا إذ نكرم أولئك الذين ينتمون إلى العديد من الأمم والأديان والخلفيات الذين فقدوا أرواحهم، فإننا نشيد أيضا بصمود وتصميم المجتمعات التي انضمت معا لإعادة البناء".