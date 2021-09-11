صور.. فحص 2250 حالة خلال قافلتين طبيتين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي بهاريف بمركز أسوان، والنزل بمركز ادفو، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

قال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلتين شهدت توقيع الكشف الطبي على 2254 مواطنا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لعدد 480 مواطنا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 380 سيدة بالقريتين.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.