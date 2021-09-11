هجوم الحوثيين على ميناء المخا تم بمسيرات إيرانية الصنع

وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن الميليشيا قصفت الميناء اليوم السبت بأربعة صواريخ وثلاثة طائرات مسيرة إيرانية الصنع، مما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر للغذاء ونجم عن ذلك أضرار متعددة دون وقوع خسائر بشرية.
وأكد الفريق محسن أن الهجمات الإرهابية الحوثية والتصعيد باتجاه المنشآت الحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين بمثابة تحد واضح واستهتار بكل الجهود الدولية والأممية التي بذلت والتي ستُبذل مستقبلا من أجل السلام، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
ودعا نائب الرئيس اليمني، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، المجتمع الدولة لإدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها لأن ذلك هو الخيار الفعلي لتخفيف معاناة اليمنيين وإحلال السلام وليس الصمت عن تلك الجرائم.
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